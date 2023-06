Trotz Corona: Immobilienboom hält an

1 Am Rand des Stadtteils Neckarweihingen entsteht eine neue Siedlung. Zugleich hofft die Stadt auf eine rege Bautätigkeit in der Stadtmitte. Foto: factum/Archiv

Die Baukosten steigen ebenso wie die Preise für Wohneigentum und Mieten. Die Makler der Ludwigsburger Kreissparkasse und die Wohnungsbau legen ihre Bilanzen vor.









Ludwigsburg - Der Immobilienboom hält im Kreis Ludwigsburg unvermindert an – trotz Corona. „Der Wunsch nach Wohnraum ist eher stärker als vor der Pandemie“, sagt Thomas Raab von der Immobiliensparte der Kreissparkasse (KSK). Die Bautätigkeit hinke stark hinter der Nachfrage her. Noch sei es möglich, per Querfinanzierung preiswerte Wohnungen zu schaffen, sagt Andres Veit, Geschäftsführer der Ludwigsburger Wohnungsbau (WBL). „Doch die steigenden Bau- und Baunebenkosten bereiten uns große Sorgen.“ WBL und KSK haben ihre Bilanzen für 2019 vorgelegt. Und auf 2020 geblickt.