Ludwigsburg geht in Vorleistung

1 Ludwigsburg richtet in der Stadtmitte ein Schnelltestzentrum auf. Foto: dpa/Vincent Jannink

Die Stadt Ludwigsburg baut die Teststrategie gegen die Pandemie aus: Von nächster Woche an gibt es Schnelltests auch im Kulturzentrum.









Ludwigsburg - Auch wenn es erste Anzeichen dafür gibt, dass der Bund die Finanzierung für Corona-Schnelltests übernehmen wird: Ludwigsburg will nicht länger warten. Von der kommenden Woche an wird im Kulturzentrum eine neue Stelle für Schnelltests eingerichtet. „Wir machen das, um einer Überlastung anderer Anbieter wie Apotheker und Ärzten vorzubeugen“, sagte der Bürgermeister Konrad Seigfried am Mittwoch im Gemeinderat. Die Station werde wie ein Pop-up-Laden aufgebaut und „bedarfsgerecht ausgebaut, sobald zum Beispiel die Geschäfte wieder öffnen“.