Zufällig bekommen Beamte der Polizei-Hundestaffel einen kleinen Tumult am Ludwigsburger Bahnhof mit. Sie nehmen einen 29-Jährigen fest.















Mit einem renitenten Gast hat sich ein Mitarbeiter eines Spielcasinos in der Bahnhofstraße in Ludwigsburg am Mittwochabend herumgeschlagen. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung gegen den Störenfried. Der 29-Jährige war gegen 20 Uhr in der Spielothek aufgeschlagen, konnte aber keinen 3G-Nachweis vorzeigen und reagierte stattdessen aggressiv. Deshalb packte ihn der Mitarbeiter am Arm und bugsierte ihn nach draußen. Als er den Gast am Ausgang losließ, schlug der 29-Jährige ihm ins Gesicht. Ein 38-jähriger Zeuge kam dem Mitarbeiter zu Hilfe. Gemeinsam brachten sie den Angreifer zu Boden und hielten ihn dort fest. Zufällig kamen Polizisten der Hundeführerstaffel vorbei, die den Mann festnahmen. Dem 29-Jährigen wurde ein Platzverweise für den Bahnhof erteilt. Weil er das nicht wahrhaben wollte, verbrachte er die Nacht in einer Arrestzelle.