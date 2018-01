Ludwigsburg Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Von red 26. Januar 2018 - 14:59 Uhr

Der 32-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Foto: Phillip Weingand / Symbolbild

Weil er vermutlich noch einen Bus erwischen wollte, läuft ein 32-Jähriger in Ludwigsburg unachtsam über die Kurfürstenstraße und wird von einem Opel angefahren. Der Mann wird bei dem Unfall schwer verletzt.

Stuttgart - Ohne auf den Verkehr zu achten, überquerte ein 32-Jähriger am Donnerstag gegen 16.40 Uhr die Kurfürstenstraße auf Höhe der Rundsporthalle in Ludwigsburg. Vermutlich wollte er einen Bus auf der anderen Fahrbahnseite erreichen.

Laut Polizei konnte eine 20-jährige Opel-Fahrerin nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den 32-Jährigen, der gegen einen geparkten BMW geschleudert wurde und sich dabei schwer verletzte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro.