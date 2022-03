1 Die Fridays for Future-Aktivisten demonstrieren wieder in Ludwigsburg. Foto: Simon Granville/Simon Granville

Der Protestmarsch an diesem Freitag in Ludwigsburg steht auch im Zeichen des Russland-Ukraine-Kriegs.















Link kopiert

Ludwigsburg - Der Ableger aus Ludwigsburg folgt an diesem Freitag, 3. März, einem Aufruf der ukrainischen Fridays for Future-Bewegung und schließt sich den Protesten gegen den Krieg an. In Ludwigsburg beginnt die Demo um 17.30 Uhr auf dem Marktplatz. „Die Aktivist*innen stehen weltweit für Frieden und ein Ende der Nutzung von Kohle, Öl und Gas ein, da zahlreiche Autokraten wie Putin die von ihnen geführten brutalen Kriege nur durch den Export dieser Energieträger finanzieren können“, heißt es in der Ankündigung. Eine der vielen Antworten auf den Krieg müsse „ein radikaler Ausstieg aus fossilen Brennstoffen und der entschlossene Einstieg in die Erneuerbaren sein“.