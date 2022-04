1 Eine 25-Jährige ist bei einem Feuer in Ludwigsburg verletzt worden (Symbolbild). Foto: IMAGO/Andreas Gora/IMAGO/Pressefoto Gora

Mit einem Großaufgebot ist die Feuerwehr am späten Samstagabend in Ludwigsburg im Einsatz. Auf einem Balkon waren Gartenmöbel in Brand geraten.















Mit einer Rauchgasvergiftung ist eine 25 Jahre alte Frau am späten Samstagabend in Ludwigsburg in eine Klinik eingeliefert worden. Auf dem Balkon ihrer Wohnung im Stadtteil Hoheneck war gegen 23.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Die Bewohnerin hatte sich selbstständig ins Freie retten können, ihre Nachbarn in dem Mehrfamilienhaus kamen mit dem Schrecken davon. Die Polizei geht davon aus, dass Kerzen die Gartenmöbel auf dem Balkon in der Reichertshalde entzündet hatten. Die Hitze, die das Feuer entwickelte, war so groß, dass Fensterscheiben zerbarsten. Auch eine Hecke wurde ein Raub der Flammen.

Ein Großaufgebot der Feuerwehr hatte das Feuer aber relativ schnell im Griff. Weil das Feuer mit starkem Rauch einher gegangen war, musste die Wohnung nach der Löschaktion belüftet werden. Ob sie weiter bewohnbar ist, ist derzeit noch unklar. Die genaue Schadenshöhe steht nach Angaben der Polizei ebenfalls noch nicht fest und muss erst noch ermittelt werden.