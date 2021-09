1 Das Forum in Ludwigsburg Foto: Simon Granville/Simon Granville

Ludwigsburg - Wegen eines Schwelbrandes ist die Feuerwehr am Dienstagnachmittag zum Forum in Ludwigsburg ausgerückt. Wie die Polizei berichtet, hatte sich im Rahmen von Handwerksarbeiten an einem Aufzugsschacht gegen 15.45 Uhr Rauch gebildet. Der Qualmherd war schnell entdeckt, in einem Betriebsraum kokelte eine Pressspanplatte. Die Ludwigsburger Feuerwehr rückte mit sechs Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften an, der Schaden ist überschaubar, er beträgt etwa 250 Euro. Die genaue Brandursache konnte bislang nicht eindeutig geklärt werden. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.