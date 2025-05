Ludwigsburg: Feuerwehrauto kollidiert bei Einsatzfahrt mit Auto – zwei Verletzte

Feuerwehreinsatz in der Stadtmitte Rauchsäule über Kornwestheim: Feuer bricht in Tiefgarage aus

In einer Tiefgarage am Bahnhofsplatz in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) brennt ein Auto. Die Feuerwehr muss ausrücken. Der Einsatzort wird weiträumig abgesperrt.