38 Feuerwehrleute waren im Einsatz am Klinikum.

Mit einem Großaufgebot ist die Feuerwehr zum Krankenhaus in Ludwigsburg ausgerückt. Der Einsatz geht glimpflich über die Bühne.















Ein Großeinsatz der Feuerwehr am Ludwigsburger Klinikum am späten Mittwochnachmitag hat Schlimmes vermuten lassen, ist am Ende aber glimpflich ausgegangen. Die Feuerwehr war gegen 16.45 Uhr mit sieben Fahrzeugen und 38 Wehrkräften in die Posilipostraße ausgerückt, nachdem ein Brandalarm im Krankenhaus gemeldet worden war. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Alarm durch ein MRT-Gerät ausgelöst worden war, dessen Server aus bislang ungeklärten Gründen durchschmorte.

Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Da sich das Gerät in der Erlachhofstraße in einem Nebengebäude befindet, mussten Patienten nicht aus ihren Betten, der Betrieb lief ganz normal weiter. Am Donnerstag lief der Röntgenapparat wieder. „Solche Einsätze kommen häufig vor, alles halb so wild“, beschwichtigte Kliniken-Sprecher Alexander Tsongas.