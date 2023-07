Einbrecher haben in der Nacht zum Sonntag einen Juwelier in der Innenstadt von Ludwigsburg heimgesucht. Wie die Polizei mitteilt, haben die Unbekannten die verglaste Eingangstür des Ladens eingeschlagen und sich dadurch Zutritt zum Verkaufsraum verschafft.

Mehrere Schmuckstücke wurden gestohlen

Die Täter steckten mehrere Ausstellungsstücke ein, deren Wert sich auf mehrere tausend Euro beläuft. Der Schaden an der Tür wird von der Polizei zudem auf an die 5000 Euro beziffert. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 0 71 41 / 18 53 53 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.