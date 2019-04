1 Der Einbrecher trieb in einer Wohnung in Ludwigsburg sein Unwesen. (Symbolbild) Foto: dpa

Ein Einbrecher hat am Donnerstag eine Wohnung in Ludwigsburg heimgesucht und dort Beute im Wert von mehreren Tausend Euro gemacht. Die Polizei sucht Zeugen.

Ludwigsburg - Ein bislang unbekannter Einbrecher hat am Donnerstag in einer Wohnung in Ludwigsburg Diebesgut im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten melden, war der Täter im Zeitraum zwischen 16.30 und 19 Uhr über eine Außentreppe in den ersten Stock gelangt, wo er über eine Balkontür in die Wohnung in der Myliusstraße einstieg und die Räume nach Wertvollem durchsuchte.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise

Er entwendete schließlich Bargeld, Schmuck, Mobiltelefone und einen schwarzen Rucksack, in dem er die Beute wohl verstaute.

Auf der Treppe begegnete Anwohnern gegen 18 Uhr ein Mann, der einen schwarzen Rucksack bei sich hatte.

Das Polizeirevier Ludwigsburg bittet unter der Telefonnummer 07141/19-5353 um Zeugenhinweise.