1 Auf dem Eglosheimer Fußballplatz waren am Samstagabend mehr als 22 Mann im Einsatz – auch die Polizei (Symbolbild). Foto: Pressefoto Baumann/Franziska Arnold

Nach einem Fußballspiel der A-Junioren in Ludwigsburg-Eglosheim kam es zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen Spielern zweier Mannschaften. Nun ermittelt die Polizei gegen einen 18-Jährigen.











Weil es am Samstagabend nach einem Fußballspiel der A-Junioren in der Kreisstaffel auf dem Sportplatz des SKV Eglosheim zu tumultartigen Szenen gekommen ist, ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Körperverletzung gegen einen 18-jährigen Kicker. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand habe der Spieler der Gastmannschaft bereits während der Fußballpartie unsportliches Verhalten an den Tag gelegt und zwar gegenüber einem 16-jährigen Spieler der Heimmannschaft. Der Schiedsrichter ahndete dies mit einer roten Karte, also einem Platzverweis.