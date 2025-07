Unbekannte haben über das Wochenende im Außenbereich zweier Kindergärten in Ludwigsburg gewütet. Sie versprühten Farbe und warfen Gegenstände umher.

Unbekannte haben im Verlauf des Wochenendes auf dem Spielgelände zweier Kindergärten im Ludwigsburger Stadtteil Eglosheim gewütet. Beide Einrichtungen befinden sich in der Straße „Kreuzäcker“, wo die Täter zwischen Freitagabend, 17 Uhr, und Montagmorgen, 7 Uhr, unterwegs gewesen sein müssen.

Farbe versprüht und Blumenkübel umgeworfen

Die Polizei geht davon aus, dass die Unbekannten jeweils über einen Metallzaun kletterten, um in die Außenbereiche der Kindergärten zu gelangen. In einem Fall wurden Holzbauten und Blumenkübel umgeworfen. Zudem versuchten die Unbekannten wohl drei Sonnenschirme zu öffnen, wobei diese jedoch beschädigt wurden. Selbst an einem Besen entlud sich die Zerstörungswut der Randalierer. Im zweiten Kindergarten warfen die Unbekannten mehrere Aufbewahrungsboxen und Spielsachen umher. Eine Gartenhütte, ein Stuhl und ein Dreirad wurden zudem mit grüner Farbe besprüht.

Wie hoch der Schaden genau ausfällt, ist in beiden Fällen noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Polizeiposten Ludwigsburg-Eglosheim bittet nun Zeugen, die am Wochenende etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Telefon 0 71 41 / 22 15 00 oder E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.