1 Die Polizei in Ludwigsburg hat drei Tatverdächtige ermittelt. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Ein 38-Jähriger wird Anfang Februar nach einer Schlägerei mit drei Männern in Ludwigsburg mit lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht. Nun hat die Polizei drei Verdächtige ermittelt.

Ludwigsburg - Nachdem zunächst Unbekannte einen 38-jährigen Mann Anfang Februar in Ludwigsburg-Eglosheim verprügelt hatten und dieser danach in Lebensgefahr schwebte (wir berichteten), hat die Polizei nun drei Tatverdächtige im Alter von 20, 22 und 25 Jahren ermittelt.

Wie die Beamten berichten, war es in der Nacht zum 1. Februar im Bereich eines Discounters in der Teinacher Straße zu dem Streit zwischen dem 38-Jährigen sowie seinen zwei Begleitern, die auf dem Weg nach Hause waren, und dem Trio gekommen. Dabei wurden die beiden Begleiter leicht verletzt, der 38-Jährige erlitt jedoch schwere Kopfverletzungen und musste zunächst in einem lebensbedrohlichen Zustand in eine Klinik gebracht werden.

Der Tatverdacht gegen die drei jungen Männer hat sich durch die Ermittlungen erhärtet, wobei die Polizei nicht mehr wegen versuchten Totschlags sondern wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Verdächtigen befinden sich auf freiem Fuß. Die Polizei ermittelt nun unter anderem, ob die Verletzungen durch Schläge oder Tritte gegen den Kopf oder durch einen Sturz des 38-Jährigen Verlauf der Auseinandersetzung entstanden sind.