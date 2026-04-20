Ein Tuningtreffen hat in Ludwigsburg für massives Verkehrsaufkommen gesorgt. Ein 24-jähriger Ducati-Raser versuchte auf der A81, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen.

Zu einem Autotreffen auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Heinkelstraße in Ludwigsburg sind am Samstag bis zu 1000 Personen mit rund 500 Fahrzeugen gekommen. Über soziale Medien war zu dem Event aufgerufen worden, wie die Polizei mitteilte. Die Fahrzeuge waren überwiegend der Posing-, Tuning- und Eventszene zuzuordnen.

Das Treffen wurde von der Polizei überwacht und verlief überwiegend störungsfrei. Es wurden 17 Anzeigen erstattet, hauptsächlich wegen Erlöschens der Betriebserlaubnis durch unzulässige Tuningmaßnahmen und Verursachung unnötigen Lärms.

Im Vorfeld des Treffens ist ein 24 Jahre alter Motorradfahrer am Samstag auf der A81 bei Korntal-Münchingen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen. Der Ducati-Fahrer war gegen Mittag im Bereich der Anschlussstelle Zuffenhausen in Richtung Stuttgart unterwegs, als ihn eine Streife bemerkte.

In Renningen können die Beamten den Ducati-Raser stoppen

Der 24-Jährige wechselte vom linken Fahrstreifen auf den gesperrten Seitenstreifen. Als er die verfolgende Streifenwagenbesatzung wahrnahm, wechselte er auf die abgesperrten linken und mittleren Fahrstreifen, um sich einer Kontrolle zu entziehen. Kurz vor dem Engelbergtunnel verließ er unerlaubt die Autobahn und konnte zunächst unerkannt entkommen.

Im Rahmen der Fahndung wurde der 24-Jährige schließlich in Renningen gestoppt und kontrolliert. Er muss sich wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten. Sein Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden beschlagnahmt.

Tuning (englisch für „Abstimmung“) bezeichnet individuelle technische oder optische Modifikationen an Fahrzeugen, Foto: picture alliance/dpa

Zeugen, die die riskante Fahrt des Motorradfahrers auf der A81 oder anschließend über Land nach Renningen beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 / 68 69 0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg zu melden.