1 Die Polizei sucht Zeugen. Foto: picture alliance/dpa/Silas Stein

In Ludwigsburg-Eglosheim haben sich Unbekannte an einem Anhänger zu schaffen gemacht, der hauptsächlich Obst und Gemüse geladen hatte.















Die Ludwigsburger Polizei ist auf der Suche nach Tätern, die Lebensmittel und Geld aus einem Anhänger gestohlen haben. Die Unbekannten sollen zwischen Dienstag, 16.30 Uhr, und Mittwoch, 10 Uhr, die Plane des Anhängers an der Markgröninger Straße im Stadtteil Eglosheim gelöst und mehrere Kisten mit Obst und Gemüse sowie einen Karton mit Olivenölflaschen entwendet haben. Außerdem nahmen sie Bargeld aus einer offenen Kasse. Die Lebensmittel waren laut Polizei für eine Verkaufshütte zum Verkauf vorgesehen. Der Stand befindet sich etwas außerhalb der Ortschaft, unweit eines Gartencenters. Zum Verkauf stehen hier in der Hauptsache Orangen und Mandarinen aus Italien. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 800 Euro.

Bereits zwischen dem 31.12.2022 und dem 02.01.2023 wurden an der gleichen Stelle Obst und Gemüse im Wert von rund 150 Euro gestohlen. Der Polizeiposten Ludwigsburg-Eglosheim sucht nun Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 0 71 41 22 15 00 melden sollen.