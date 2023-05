9 Nach seiner Wiederwahl im Jahr 2011 greift Werner Spec zum Taktstock. Jetzt tritt er wieder an, gilt aber nicht mehr als unantastbar. Foto: factum (Archiv)

Werner Spec will sich erneut zum Oberbürgermeister in Ludwigsburg wählen lassen. Noch hat er keinen Herausforderer, aber die Kritik an seinem Führungsstil wird lauter. Er selbst sieht sich als Macher und wischt Zweifel beiseite.









Ludwigsburg - Werner Spec hat zwei Seiten. Das sagen Menschen, die ihn besser kennen. Privat genießt der Ludwigsburger Oberbürgermeister Kunst und Kultur, liebt klassische Musik, und wenn sich der Gemeinderat zum Jahresausklang trifft, greift Spec schon mal zum Akkordeon. In solchen Momenten kann er locker sein, gelöst. Vor allem in den zurückliegenden drei Jahren ist aber zunehmend die andere Seite an Spec zum Vorschein gekommen. In der Öffentlichkeit war er nie der Mann der leisen Töne, sondern griff gerne zu markigen Worten. Immer öfter kommt es jedoch vor, dass er sich im Tonfall und in der Wortwahl vergreift. Auch das ist Teil seiner Bilanz nach zwei Amtszeiten.