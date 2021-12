1 Acht Ampullen eines Corona-Vakzins hat ein Einbrecher in Ludwigsburg gestohlen. Foto: dpa/Boris Roessler

Am helllichten Tag bricht ein Unbekannter in eine Arztpraxis am Ludwigsburger Marktplatz ein. Neben Bargeld lässt er auch Impfstoff mitgehen.















Ludwigsburg - Ein Einbrecher ist am Samstagmittag in eine Arztpraxis am Ludwigsburger Marktplatz eingestiegen und hat neben einer kleinen Menge Geld auch sieben Ampullen Corona-Impfstoff gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Täter zwischen 14.30 und 15 Uhr im ersten Stock des Wohn- und Geschäftsgebäudes die Glastür eingeschlagen und war so ins Innere der Praxis gelangt. Im Empfangsbereich fand er das Bargeld, in einem Kühlschrank lagerte das Vakzin, das allerdings sehr schnell verderblich ist. Die Polizei such Zeugen.