Ludwigsburg: Cluss-Garten: Emil und das arme Theater

Kristo Šagor inszeniert „Emil und die Detektive“ im Ludwigsburger Cluss-Garten als historisch verpflichtetes Körper- und Erzähltheater.
Bloß ein paar Bretter mit Stufen und ein Portal aus verschraubten Alu-Traversen auf einer Lichtung im Grünen. Mehr braucht der renommierte Theatermacher Kristo Šagor nicht, um beim Ludwigsburger Theatersommer im Cluss-Garten Erich Kästners unverwüstlich guten Kinderkrimi „Emil und die Detektive“ aus dem Jahr 1929 aufzuführen. Die Kommunen ächzen unter Finanzsorgen; überall soll und muss gespart werden, auch an der Kultur.