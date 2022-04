Brand in Wohnhaus verursacht hohen Schaden

In Ludwigsburg brennt der Kellerraum in einem Wohnhaus. Der Schaden ist immens. Das ist bislang über das Feuer bekannt.















Die Feuerwehr Ludwigsburg rückte am Donnerstag mit acht Fahrzeugen und 42 Einsatzkräften in die Schwieberdinger Straße im Ludwigsburger Westen aus, nachdem gegen 16.55 Uhr ein Feuer gemeldet worden war. Aus bislang unbekannter Ursache kam es in einem Kellerraum eines Wohnhauses zu einem Brand.

Der Inhaber des Kellerraumes versuchte die Flammen mit einem Feuerlöscher zu löschen, was ihm jedoch aufgrund der fortgeschrittenen Brandausdehnung misslang.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, der entstandene Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Während des Einsatzes kam es in der Schwieberdinger Straße zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in beide Fahrtrichtungen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.