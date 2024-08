Ludwigsburg: BMW-Fahrer zwingt 56-Jährigen zur Vollbremsung – und zeigt den Mittelfinger

Ein Unbekannter hat in der Bottwartalstraße in Ludwigsburg mehrere Fahrzeuge überholt, ehe er knapp vor einem 56-Jährigen wieder einscherte. Anschließend bremste der Unbekannte den Mann noch aus und zeigte ihm den Mittelfinger.

Erst überholt ein Unbekannter bei Ludwigsburg mehrere Fahrzeug auf riskante Weise, dann zeigt er einem 56-Jährigen auch noch den Mittelfinger. Nun ermittelt die Polizei wegen Nötigung und Beleidigung im Straßenverkehr. Bekannt ist bislang, dass der BMW-Fahrer gegen 14 Uhr von der Marbacher Straße aus in die Bottwartalstraße abbog und und anschließend mehrere Fahrzeuge überholt haben soll, ehe er unmittelbar vor einem 56-Jährigen wieder einscherte. Der musste in die Eisen steigen, um einen Unfall zu vermeiden.

Kurz darauf legte der Unbekannte selbst ohne erkennbaren Grund eine Vollbremsung ein, wodurch er mehrere Fahrzeuge zwang, bis zum Stillstand abzubremsen. Anschließend zeigte der BMW-Fahrer dem 56-Jährigen den Mittelfinger und fuhr in Richtung Freiberg am Neckar davon. Die Polizei sucht nun mögliche Zeugen und weitere Geschädigte, die sich unter Telefon 0 71 41 / 18 53 53 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de melden sollen.