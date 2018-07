Ludwigsburg Betrunkene zerstören Telefonzellen

Von red/pho 17. Juli 2018 - 14:30 Uhr

Die Männer sollen die Hörer der Telefonzellen abgerissen und weggeworfen haben.

In der Nacht auf Dienstag erwischt die Polizei drei betrunkene junge Männer in Ludwigsburg. Sie stehen im Verdacht, mehrere Telefonzellen in der Stadt demoliert zu haben.

Ludwigsburg - Polizeibeamte haben in der Nacht zum Dienstag in Ludwigsburg zwei wohl betrunkene Tatverdächtige erwischt. Sie stehen im Verdacht, in der Körnerstraße, in der Wilhelmstraße und auf dem Marktplatz mehrere Telefonzellen zerstört zu haben.

Kurz nach Mitternacht alarmierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei, nachdem er mehrere Personen beobachtet hatte, die lautstark auf dem Marktplatz randalierten, wie die Polizei berichtet. Als die Polizisten eintrafen, trafen sie drei Männer im Alter von 18 und 19 Jahren nahe des Brunnens an. Nach derzeitigen Erkenntnissen haben vermutlich zwei der drei Halbstarken an mehreren Telefonzellen die jeweiligen Telefonhörer abgerissen, umher geworfen. Den dabei entstandenen Schaden kann die Polizei noch nicht beziffern. Nach Aufnahme ihrer Personalien und der Anzeigenaufnahme bekam das Trio einen Platzverweis.

Da der 18-Jährige im Verlauf des Einsatzes einen Polizeibeamten beleidigte, wird er sich nicht nur wegen Sachbeschädigung, sondern auch wegen Beleidigung verantworten müssen. Einer der beiden 19-Jährigen muss ebenfalls mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen.