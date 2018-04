Ludwigsburg Betrunkene Frau schlägt auf Polizisten ein

Von red 05. April 2018 - 13:11 Uhr

In Ludwigsburg wurden Polizisten von einer Frau attackiert. Foto: dpa

Eine betrunkene Frau belästigt in einem Einkaufszentrum in der Ludwigsburger Stadtmitte Kunden. Als die Polizei eintrifft, wird die 28-Jährige plötzlich aggressiv.

Ludwigsburg - Eine betrunkene Frau hat sich in Ludwigsburg mit der Polizei angelegt. Die Beamten wurden am Mittwoch gegen 18 Uhr gerufen, weil die 28-Jährige in einem Einkaufszentrum in der Ludwigsburger Stadtmitte Kunden belästigt hatte. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sollte die Unruhestifterin zunächst durch das Sicherheitspersonal aus dem Center verwiesen werden, weigerte sich jedoch vehement.

Nach Polizisten geschlagen

Als Beamte des Polizeireviers Ludwigsburg eintrafen, schlug die 28-Jährige nach einer Polizistin. Diese konnte sich wegducken und in der Folge wurde die Frau von den Beamten zu Boden gebracht. Anschließend legten die Polizisten ihr Handschellen an. Doch die Frau hörte nicht auf, nach den Beamten zu treten und sie zu beleidigen. Die 28-Jährige musste die Nacht schließlich im Polizeirevier verbringen. Nun muss sie mit einer Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte rechnen.