Ludwigsburg: Betrunkene 36-Jährige demoliert beim Einparken andere Autos
Passanten hatten den Unfall beobachtet und die Polizei alarmiert (Symbolbild). Foto: Daniel Karmann/dpa

Eine 36-Jährige wollte in der Weichselstraße in Ludwigsburg einparken. Dabei fuhr sie gegen zwei andere abgestellte Fahrzeuge – was sie aber nicht weiter kümmerte.

Eine 36-Jährige ist vorerst ihren Führerschein los, nachdem sie am Mittwoch betrunken beim Einparken mehrere andere Autos beschädigt hat. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Frau gegen 17.35 Uhr versucht, in der Weichselstraße in Ludwigsburg zu parken, wobei sie jedoch gegen zwei andere abgestellte Fahrzeuge stieß – und das vor den Augen von Passanten.

 

Passanten alarmieren die Polizei

Die Frau ging anschließend direkt in ein Haus, ohne sich um den Unfall zu kümmern, woraufhin die Zeugen die Polizei alarmierten. Zwei Beamte klingelten anschließend an besagter Adresse und bemerkten schon beim Öffnen der Tür, dass die 36-Jährige wohl unter Alkoholeinfluss stand. Dementsprechend wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an. Der Schaden wird auf gut 6000 Euro geschätzt.

 