Ludwigsburg: Betrunkene 18-Jährige klaut Fahrrad – und wird von der Polizei geschnappt

1 Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Eine 18-Jährige hat in der Nacht auf Mittwoch ein Fahrrad aus einem Hinterhof in der Mörikestraße in Ludwigsburg mitgenommen. Weit kam sie damit – auch dank einer aufmerksamen Zeugin – allerdings nicht.











Eine 18-Jährige hat in der Nacht auf Mittwoch in Ludwigsburg ein Fahrrad geklaut – und ist mit 1,6 Promille im Blut losgeradelt. Weit kam sie allerdings nicht: Die Polizei stoppte die Jugendliche kurz darauf an einer Kreuzung. Jetzt muss sie sich wegen Diebstahls und einer Trunkenheitsfahrt verantworten.