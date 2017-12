Ludwigsburg Betrunken eingeparkt – 9000 Euro Schaden

Von red/pho 29. Dezember 2017 - 10:50 Uhr

Die Polizeibeamten stellten fest, dass die Frau betrunken war (Symbolbild). Foto: dpa

Eine 42-Jährige will in Ludwigsburg rückwärts auf einen Parkplatz fahren und stößt dabei mit einem anderen Auto zusammen. Offenbar war die Frau betrunken.

Ludwigsburg - Vermutlich weil sie sich am Donnerstagabend betrunken ans Steuer eines Opel gesetzt hat, ist eine 42-Jährige in der Danziger Straße in Ludwigsburg auf einen geparkten VW gekracht. Sie verursachte dabei einen Schaden in Höhe von 9000 Euro. Wie die Polizei berichtet, setzte die Frau sich kurz nach 20:30 Uhr ins Auto und fuhr die Straße rückwärts auf einen freigewordenen Parkplatz zu.

Die Polizisten rochen bei der Frau eine Fahne

Ihr Fahrzeug geriet dabei ins Schlingern und in den Gegenverkehr. Hier prallte sie mit dem Heck gegen das Heck des VW, der durch die Wucht des Aufpralls noch in den Grünstreifen geschoben wurde. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Da die hinzugerufenen Polizeibeamten bei der 42-Jährigen Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde ein Atem-Alkoholtest mit ihr durchgeführt. Danach wurde ihr Blut abgenommen – und der Führerschein auch.