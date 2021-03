1 Bei dem Unfall wurde eine 40-Jährige verletzt (Symbolfoto). Foto: Phillip Weingand / STZN

Eine Fußgängerin wird in Ludwigsburg von einem Auto erfasst. Sie prallt gegen die Motorhaube und stürzt auf den Asphalt, wodurch sie sich verletzt.

Ludwigsburg - Eine 40-jährige Fußgängerin ist bei einem Unfall am Donnerstagmorgen in der Hindenburgstraße in Ludwigsburg verletzt worden, das berichtet die Polizei. Die Frau hatte gegen 9.20 Uhr auf Höhe des Landratsamts die Straße über einen Fußgängerüberweg überqueren wollen. Als sich eine 56 Jahre alte VW-Fahrerin langsam näherte, dachte die Fußgängerin, sie werde bemerkt und könne loslaufen.

Die Autofahrerin hatte die 40-Jährige jedoch vermutlich nicht wahrgenommen, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Die Fußgängerin prallte gegen die Motorhaube und stürzte anschließend auf den Asphalt. Ein Rettungsdienst brachte die verletzte Fußgängerin in ein Krankenhaus. Der Schaden am VW liegt bei etwa 1000 Euro.