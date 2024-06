1 Die Veranstalter wünschen sich wieder eine rappelvolle Innenstadt – wie 2023. Foto: Archiv (Peter Mann)

Das Ludwigsburger „Fest der Feste“ steigt am Samstag, 29. Juni. 44 Vereine sind diesmal am Start.











Wenn Marktplatzfest ist, dann feiert (fast) ganz Ludwigsburg. Und das schon ziemlich lange. Im September 1971 ging das erste Marktplatzfest über die Bühne – und selbst Optimisten waren überrascht, dass es gleich so ein überwältigender Erfolg wurde. Mehr als 10 000 Besucher kamen am diesem Samstag in „die gute Stube von Ludwigsburg“, so lautete seinerzeit die Bezeichnung der Veranstalter. Die Besucher erfreuten sich – wie heute – an kulinarischen und musikalischen Leckerbissen der Ludwigsburger Vereine. Gut 25 Vereine haben sich damals beteiligt.