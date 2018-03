Ludwigsburg als Testkommune Bahn weitet Radverleihsystem auf die Region aus

Von bin 20. März 2018 - 16:14 Uhr

So soll das Regio-Rad aussehen, das in mindestens 22 Kommunen ausgeliehen werden kann. Foto: Deutsche Bahn

Vom 1. Mai an soll es neben Stuttgart auch in 22 weiteren Kommunen Bahn-Fahrräder und Pedelecs zum Ausleihen geben. In Ludwigsburg wird das System vom 3. April an schon mal vorab getestet.

Ludwigsburg - Die Deutsche Bahn wird das bislang nur in Stuttgart angebotene Fahrrad- und Pedelec-Verleihsystem auf mindestens 22 Städte in der Region ausdehnen. Das Angebot soll zum 1. Mai starten und etwa ermöglichen, von Esslingen oder Waiblingen nach Stuttgart zu fahren – oder umgekehrt.

Ludwigsburg soll vorab sozusagen Testkommune sein: Bevor das „Regio-Rad-Stuttgart“ für die gesamte Region startet, wird es in Ludwigsburg auf Herz und Nieren getestet. „Dafür suchen wir 50 fahrradbegeisterte Testnutzer aus Ludwigsburg“, erklärt eine Bahnsprecherin.

Testbetrieb in Ludwigsburg im April

Der Testbetrieb findet vom 3. bis zum 30. April statt. Mit 25 Fahrrädern an fünf Stationen wird das neue Fahrradvermietsystem mit den dahinter liegenden Prozessen getestet. „Die Fahrten in dieser Zeit sind für die Testnutzer selbstverständlich kostenfrei“, heißt es in der Mitteilung der Bahn. Wer mitmachen möchte, kann sich unter www.callabike.de/de/regioradpilot bis zum 25. März anmelden.

Bislang wurden vier Standorte festgelegt, an denen die Fahrräder ausgeliehen und abgestellt werden können: Beim Westausgang des Bahnhofs, der Bereich Lindenstraße/Kirchstraße, die Grönerstraße/Schlieffenstraße sowie die Kreuzung Grönerstraße/Gänsfußallee. Ein fünfter Standort wird noch mit der Stadtverwaltung abgestimmt. Parallel betreibt die Bahn das bisherige Call-a-Bike-System in Stuttgart weiter, um den Kunden einen nahtlosen Übergang zu ermöglichen.

Am 1. Mai startet in folgenden Kommunen das Regio-Rad-System: Böblingen, Ditzingen, Eislingen/Fils, Freiberg am Neckar, Gerlingen, Kernen, Leinfelden-Echterdingen, Leonberg, Ludwigsburg, Renningen, Rutesheim, Urbach, Winterbach und Schwäbisch Gmünd im Ostalbkreis. Später folgen noch weitere Städte.