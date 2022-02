1 Polizisten in Ludwigsburg bekamen es am Mittwoch mit gleich zwei aggressiven Betrunkenen zu tun. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Am Mittwoch bekommen es Polizisten in Ludwigsburg gleich zwei Mal mit aggressiven und unkooperativen Betrunkenen zu tun. Beide Männer müssen nun mit Anzeigen rechnen.















Ludwigsburg - Polizeibeamte des Reviers Ludwigsburg haben es am Mittwoch gleich mit zwei aggressiven Betrunkenen zu tun gehabt. Am Nachmittag legte sich ein betrunkener 46-Jähriger in der Myliusstraße mit Polizisten an, nachdem er Passanten angepöbelt hatte, am Abend sorgte ein betrunkener 26-Jähriger am Bahnhof für einen Polizeieinsatz.

Wie die Beamten melden, hatte sich im Falles des 46-Jährigen eine Passantin mit der Polizei in Verbindung gesetzt, da der Betrunkene wohl wahllos Personen anpöbelte. Als die Polizei eintraf, schwankte der Mann auf dem Gehweg entlang. Während der Kontrolle soll sich der 46-Jährige den Beamten gegenüber aggressiv gezeigt und sie angeschrien haben. Die Polizisten erteilten ihm daraufhin einen Platzverweis, dem er nur unter Androhung einer Gewahrsamnahme nachkam. Allerdings kam der Mann kurze Zeit später erneut zum Bahnhof zurück.

46-Jähriger will ins Taxi flüchten

Als Polizisten dies bemerkten, gab der 46-Jährige an, mit einem Taxi nach Hause fahren zu wollen. Deshalb wollte sich ein Beamter um eine Transportmöglichkeit kümmern, was jedoch daran scheiterte, dass der Betrunkene zu wenig Geld dabei hatte. Der Taxifahrer weigerte sich, den Mann mitzunehmen, die Beamten erteilten dem 46-Jährigen dann einen weiteren Platzverweis. Dies ließ der aggressive Betrunkene nicht auf sich sitzen, er schrie herum und beleidigte die Polizisten.

Als er nun in Gewahrsam genommen werden sollte, versuchte er sich in das Taxi zu setzen, das gerade im Begriff war, davon zu fahren, dies konnten die Beamten schließlich verhindern. Sie brachten ihn zu Boden und legten ihm Handschellen an, doch die Aggressivität des Mannes steigerte sich weiterhin. Er musste im weiteren Verlauf zum Streifenwagen getragen werden.

Im Streifenwagen und auch in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Ludwigsburg beruhigte sich der 46-Jährige nicht. Er beleidigte weiterhin die anwesenden Beamten und verhielt sich unkooperativ. Der 46-Jährige musste bis Donnerstagmorgen in der Gewahrsamseinrichtung bleiben. Er muss mit einer Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung rechnen.

26-Jähriger rastet am Bahnhof Ludwigsburg aus

Ein ähnlicher Fall ereignete sich am Abend am Ludwigsburger Bahnhof. Aus noch unbekannter Ursache geriet ein 26 Jahre alter, offenbar stark betrunkener Mann gegen 21.30 Uhr auf einem der Bahnsteige in Rage. Seine Aggression richtete sich gegen einen 23-Jährigen, den er nicht nur verbal anging, sondern auch schubste. Die alarmierte Polizei wollte den unkooperativen und aggressiven Betrunkenen in Gewahrsam nehmen.

Um ihn zum Revier zu transportieren, mussten sie auch ihn zum Streifenwagen tragen. Während der weiteren Maßnahmen beleidigte der 26-Jährige die Polizisten, trat nach einem Beamten, ohne diesen zu treffen, und spuckte umher. Aufgrund gesundheitlicher Probleme musste er letztlich von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.