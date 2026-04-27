Ludwigsburg: 70-Jähriger von S-Bahn touchiert

1 Die Strecke zwischen Ludwigsburg und Asperg war für eine halbe Stunde gesperrt. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Ein orientierungsloser Senior läuft an den S-Bahngleisen in Ludwigsburg entlang. Ein Lokführer leitet eine Schnellbremsung ein – doch der 70-Jährige wird touchiert. Was bekannt ist.











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Ein 70 Jahre alter Mann ist am Montagmorgen zwischen den Haltestellen Favoritepark und Ludwigsburg von einer S-Bahn touchiert worden. Ob der Senior dabei verletzt wurde, wird nun in einem Krankenhaus abgeklärt. Die Strecke zwischen Ludwigsburg und Asperg musste für rund eine halbe Stunde gesperrt werden, betroffen davon waren die S-Bahnlinien S4 und S5 sowie die Metropolexpresslinien MEX12, MEX17, MEX18.