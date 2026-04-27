Ludwigsburg: 70-Jähriger von S-Bahn touchiert
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Die Strecke zwischen Ludwigsburg und Asperg war für eine halbe Stunde gesperrt. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Ein orientierungsloser Senior läuft an den S-Bahngleisen in Ludwigsburg entlang. Ein Lokführer leitet eine Schnellbremsung ein – doch der 70-Jährige wird touchiert. Was bekannt ist.

Ein 70 Jahre alter Mann ist am Montagmorgen zwischen den Haltestellen Favoritepark und Ludwigsburg von einer S-Bahn touchiert worden. Ob der Senior dabei verletzt wurde, wird nun in einem Krankenhaus abgeklärt. Die Strecke zwischen Ludwigsburg und Asperg musste für rund eine halbe Stunde gesperrt werden, betroffen davon waren die S-Bahnlinien S4 und S5 sowie die Metropolexpresslinien MEX12, MEX17, MEX18.

 

Wie eine Sprecherin der Stuttgarter Bundespolizei auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet, war der orientierungslose 70-Jährige gegen 9 Uhr an den Gleisen zwischen besagten Haltestellen unterwegs. Der Lokführer einer S-Bahn erkannte dies und leitete umgehend eine Schnellbremsung ein. Dennoch touchierte die Bahn mit einer Geschwindigkeit zwischen 15 und 20 km/h den Senior.

Rettungskräfte brachten den Mann vorsorglich in ein Krankenhaus, um etwaige Verletzungen abzuklären. Die Strecke der S-Bahnen und Metropolexpresslinien war bis circa 9.45 Uhr gesperrt.

 