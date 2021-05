Coronakrise und Freizeitparks Zögerlicher Saisonstart – Freizeitparks öffnen nach und nach

Noch sind es nur vereinzelte Lichtblicke für Achterbahn-Fans: Nach dem Heide-Park in Niedersachsen macht nun auch der Europa-Park in Baden-Württemberg wieder auf - unter strengen Auflagen. Wie sieht es anderswo in Deutschland aus?