1 Die Polizisten fanden bei der Frau weiteres Diebesgut. (Symbolfoto) Foto: dpa/Patrick Seeger

In Ludwigsburg fliegt der Diebstahl einer 31-Jährigen auf. In der Folge kommen weitere Taten der Frau ans Licht, die sich vermutlich ihren Lebensunterhalt mit Diebstählen finanziert.

Ludwigsburg - Eine 31-Jährige ist am Freitagnachmittag in einem Drogeriemarkt in Ludwigsburg bei einem Diebstahl ertappt worden. Laut Ermittlungen der Polizei kaufte die Frau gegen 14.55 Uhr zunächst einige Artikel für wenige Euro. Darunter versteckte sie schließlich weitere Waren im Wert von um die 1000 Euro. Als sie an den Kassen den Alarm auslöste, wurde sie von einer Mitarbeiterin angesprochen und in ein Büro gebeten.

Gegenüber der Polizei räumte die 31-Jährige die Tat ein. Die Beamten fanden weiteres Diebesgut, welches einige Tage zuvor gestohlen wurde und bereits zum Versand verpackt und adressiert war. Die Polizei geht davon aus, dass die 31-Jährige wohl ihren Lebensunterhalt mit Diebstählen finanziert. Die Frau wird sich wegen gewerbsmäßigen Diebstahls verantworten müssen.