Die Polizei will einen Mann in Ludwigsburg kontrollieren. Der 29-Jährige geht sofort auf die Beamten los.















Ludwigsburg - Ein 29-Jähriger ist bei einer Kontrolle in Ludwigsburg auf Polizisten losgegangen und hat dabei einen Beamten in die Brust gebissen. Er muss sich nun wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte verantworten. Die Ordnungshüter hatten den Mann am Donnerstagmorgen gegen 9.40 Uhr an der Bushaltestelle am Arsenalplatz angesprochen, der 29-Jährige ging sofort auf sie los. Als die Streifenpolizisten den Mann deshalb zu Boden brachten, biss er zu.

Weil sich der 29-Jährige weiter wehrte, wurde er mit Handschließen gefesselt. So kam er ins Krankenhaus, da der Mann behauptete, er leide an einer ansteckenden Krankheit.