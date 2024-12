Ludwig-Uhland-Schule in Leinfelden: Die neue Rektorin ist eine Teamplayerin

Ludwig-Uhland-Schule in Leinfelden

1 Alina Hummel sucht das Gespräch mit den Schülerinnen und Schülern. Foto: Natalie Kanter

Alina Hummel ist nun auch offiziell die neue Schulleiterin der Ludwig-Uhland-Schule in Leinfelden. Was treibt die 33-Jährige an?











Alina Hummel möchte den schlechten Ruf, der Werkrealschulen noch immer anhafte, ändern. „Wir haben ganz tolle Kinder mit wunderbaren Begabungen, die stolz auf sich sein können“, sagt sie. Und: „An dieser Schule läuft schon immer ganz viel Gutes.“ Das will die 33-Jährige zeigen und in die Öffentlichkeit tragen. Die Tatsache, dass die 432 Kinder und Jugendlichen, die an der Ludwig-Uhland-Schule (LUS) gemeinsam und auch voneinander lernen, aus ganz unterschiedlichen Ländern und Kulturen kommen – empfindet sie als Bereicherung.