Mit schmutzigem Büßergewand und weltentrücktem Blick: Ludwig Christian Haeusser

Bönnigheim - Er war irre, aber unheimlich anziehend. Er war ein Hochstapler vor dem Herrn, machte in Champagner und liebte den Luxus. Dann zog er in Lumpen als besitzloser Wanderprediger umher, scharte eine Wahrheitsarmee um sich und reinigte Frauen, die ihn anbeteten, durch Sex. Dann ging er in die Politik, gründete seine eigene Partei und sah sich schon als den nächsten Reichspräsidenten. Wer war Ludwig Christian Haeusser?