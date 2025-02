Ludovico Einaudi in Stuttgart: Der Pianist im Klanggebirge – so war das Konzert

1 Ein Mann, ein Flügel, ein paar Musiker: Mehr braucht es nicht für Ludovico Einaudi. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Ludovico Einaudi, Star der Neo-Klassik, schlägt 10.000 Menschen in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle in seinen Bann. Ohne viele Worte, dafür mit rauschhafter Klaviermusik.











Link kopiert



Ein älterer Herr mit Hut versetzt am Dienstagabend rund 10 000 Menschen in Ekstase, bei einem Konzert, das auskommt ganz ohne Gesang, ohne Showeffekte. Ludovico Einaudi ist Komponist, Pianist. Er trägt einen dunklen Anzug, ist wortkarg in sich versunken, spricht bis zuletzt keine zehn Worte und die ersten von ihnen, nachdem seine Musik schon gute 20 Minuten durch den Saal perlte: „Thank you for coming“.