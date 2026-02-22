Lucy Wilde starb mit 25 Jahren: Prinz William trauert um TikTok-Star und Armee-Sanitäterin

Lucy Wilde diente als Sanitäterin bei der britischen Armee und dokumentierte auf TikTok ihren Alltag beim Militär. Anfang Februar fand man die 25-Jährige tot in ihrer Kaserne. Prinz William würdigt sie nun mit bewegenden Worten.
Große Trauer bei Prinz William (43): Der britische Thronfolger hat sich am Sonntag zum Tod der 25-jährigen Armee-Sanitäterin Lucy Wilde persönlich zu Wort gemeldet. Wilde, die auch auf TikTok bekannt war, war bereits Anfang Februar gestorben. Am 5. Februar wurde sie laut BBC tot in ihrer Kaserne in Warminster, Wiltshire, aufgefunden.