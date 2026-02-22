Lucy Wilde starb mit 25 Jahren: Prinz William trauert um TikTok-Star und Armee-Sanitäterin

Lucy Wilde diente als Sanitäterin bei der britischen Armee und dokumentierte auf TikTok ihren Alltag beim Militär. Anfang Februar fand man die 25-Jährige tot in ihrer Kaserne. Prinz William würdigt sie nun mit bewegenden Worten.

Große Trauer bei Prinz William (43): Der britische Thronfolger hat sich am Sonntag zum Tod der 25-jährigen Armee-Sanitäterin Lucy Wilde persönlich zu Wort gemeldet. Wilde, die auch auf TikTok bekannt war, war bereits Anfang Februar gestorben. Am 5. Februar wurde sie laut BBC tot in ihrer Kaserne in Warminster, Wiltshire, aufgefunden.

Prinz William meldet sich zum Tod von Lucy Wilde Ein Schock für William, der Wilde offenbar persönlich kannte: "Mit tiefer Trauer habe ich vom Tod von Unteroffizierin Lucy Wilde erfahren", schrieb der Royal am Sonntag in einem Statement in den sozialen Medien. "Ich erinnere mich an unser Treffen während ihrer Zeit bei den Welsh Guards, bei dem ihre Wärme und ihr Mitgefühl unübersehbar waren. Sie diente mit Mut und Auszeichnung als Sanitäterin und war stets bestrebt, anderen zu helfen."

Sein Statement unterzeichnete der Prinz von Wales mit "Colonel William", also "Oberst William". Der 43-Jährige bekleidet seit Dezember 2022 den Rang des "Colonel of the Welsh Guards". Er übernahm den Titel von seinem Vater, König Charles III., nachdem dieser den Thron bestiegen hatte. Zuvor war William elf Jahre lang Ehrenoberst der Irish Guards.

Lucy Wilde war erst vor Kurzem von den Welsh Guards zum Royal Yorkshire Regiment gewechselt. Auf TikTok verfolgten rund 18.000 Menschen ihr Leben. In ihren Videos dokumentierte die 25-Jährige ihre Fitness-Routine und den Alltag als Frau beim Militär. Laut der BBC bestätigte das britische Verteidigungsministerium, dass die Umstände ihres Todes derzeit untersucht werden. Bisher gebe es keine Hinweise auf Fremdeinwirkung.

Prinz Williams eigene Militärkarriere

Prinz William diente selbst mehrere Jahre beim britischen Militär. Ab 2006 absolvierte er eine Ausbildung an der renommierten Militärakademie Sandhurst. Anders als sein Bruder Harry durfte William aufgrund seiner Position in der Thronfolge nicht in aktive Kampfgebiete entsandt werden. Stattdessen entschied er sich für eine Karriere als Pilot: Von 2010 bis 2013 war er als Flight Lieutenant Wales auf der Insel Anglesey in Wales stationiert. Von 2015 bis 2017 arbeitete er als Pilot für die East Anglian Air Ambulance im Rettungsdienst.