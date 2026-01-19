Lucy Diakovska, Lilly Becker und mehr: Top oder Flop? Das machen die Dschungelsieger heute

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" zählt noch immer zu den erfolgreichsten Formaten im deutschen TV und bringt vor allem dem jeweiligen Sieger viel Aufmerksamkeit. Doch verhilft die Dschungelkrone auch zu einer glanzvollen Karriere?
Bereits 18 Stars und Sternchen haben es auf den Thron des RTL-Dschungelcamps gebracht. Wer wird in der neuen Staffel folgen (ab 23. Januar, 20:15 Uhr, RTL und auf RTL+)? Der Sieg ist nicht nur mit einem Geldgewinn verbunden, sondern bietet auch die Chance für eine weitere Karriere im Rampenlicht. So ist es den bisherigen Dschungelsiegern ergangen.