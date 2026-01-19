Lucy Diakovska, Lilly Becker und mehr: Top oder Flop? Das machen die Dschungelsieger heute

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" zählt noch immer zu den erfolgreichsten Formaten im deutschen TV und bringt vor allem dem jeweiligen Sieger viel Aufmerksamkeit. Doch verhilft die Dschungelkrone auch zu einer glanzvollen Karriere?

Bereits 18 Stars und Sternchen haben es auf den Thron des RTL-Dschungelcamps gebracht. Wer wird in der neuen Staffel folgen (ab 23. Januar, 20:15 Uhr, RTL und auf RTL+)? Der Sieg ist nicht nur mit einem Geldgewinn verbunden, sondern bietet auch die Chance für eine weitere Karriere im Rampenlicht. So ist es den bisherigen Dschungelsiegern ergangen.

Lilly Becker, 18. Staffel 2025 Lilly Becker (49) hat sich mit ihrem Sieg aus dem großen Schatten ihres berühmten Ex-Mannes Boris Becker (58) befreit und sich mit ihrem Durchhaltevermögen für weitere Jobs empfohlen. Auf den australischen Dschungel folgt der brasilianische Urwald: Die Mutter eines Sohnes ist 2026 auf der Streamingplattform Joyn in der neuen Reality-Show "Surviving Amazonas - Die Prüfung der Shanenawa" zu sehen. Auch mit ihrem Oktober-Cover im deutschen "Playboy" wollte sie zeigen, dass sie längst nicht mehr nur die "Ex von" ist. Privat standen für Becker nach ihrem Dschungel-Sieg auch große Veränderungen an. Zusammen mit Sohn Amadeus (15) zog sie im Sommer von London nach Düsseldorf.

Lucy Diakovska, 17. Staffel 2024

Die No-Angels-Sängerin Lucy Diakovska (49) gewann 2024 haushoch den Titel und 100.000 Euro. Danach hatte sie Auftritte von der "Beatrice Egli Show" bis zum Talk-Format "deep und deutlich". Das vergangene Jahr stand im Zeichen der Musik: Mit ihrer berühmten Girls-Band ging sie auf "Still In Love With You - Summer 2025"-Tour, zum 25-jährigen Bandjubiläum 2026 sind weitere Sommerauftritte geplant. Im November veröffentlichten die No Angels mit "It's Christmas" ihr erstes Weihnachtsalbum. Zudem stand Diakovska mit ABBA Symphony auf der Bühne und war in der Karaoke-Komödie "Tussipark" in Dresden zu sehen. Privat sorgte sie mit der Bestätigung ihrer Beziehung zu Gitarristin Yasi Hofer für Schlagzeilen.

Djamila Rowe, 16. Staffel 2023

Djamila Rowe (58) war lange vor allem durch eine angebliche Affäre mit einem Botschafter bekannt. Im Dschungelcamp, für das sie nur als Ersatzkandidatin vorgesehen war, überraschte sie das Publikum dann mit ihrer sympathischen und bodenständigen Art. Ihr Sieg wurde allerdings überschattet von den Affärengerüchten um ihre Begleiterin Yvonne Woelke (47) und Peter Klein (58). So richtig ins Rollen kam Rowes Karriere trotz Krone nicht. Sie war noch in einigen Shows wie "Grill den Henssler", "The 50" und "The Power" zu sehen, startete 2025 dann bei "OnlyFans".

Filip Pavlović, 15. Staffel 2022

2021 sicherte sich der frühere "Bachelorette"-Kandidat Filip Pavlović (30) in der "Dschungelshow", dem Corona-Ersatzformat für das Dschungelcamp, das Goldene Ticket für "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Jahr 2022. Sein Sieg ebnete seinen weiteren TV-Weg. 2023 ergatterte er eine Rolle in der Serie "Alles was zählt". 2024 war er zum Beispiel bei "Splash! Das Promi-Pool-Quiz" und "Lass dich überwachen!" zu sehen. Außerdem moderierte er "Reality Queens - Auf High Heels durch den Dschungel". Die zweite Staffel wird in diesem Jahr allerdings von Twenty4Tim (25) präsentiert. Filip Pavlović war aber auch 2025 präsent: Von "Eltons 12" über "Love Island VIP" bis "Europa grillt den Henssler".

Prince Damien, 14. Staffel 2020

Der Sänger Prince Damien (35) konzentriert sich nach seiner Dschungelkrone und einigen TV-Shows wieder auf die Musik. 2023 wurde er überraschend als Nachfolger von Marc Terenzi in der Boyband Team 5ünf präsentiert. Seit Dezember 2024 verkörpert er den jungen King of Pop im Musical "MJ - Das Michael Jackson Musical" in Hamburg. Ab März 2026 geht er mit der Musical-Konzertreihe "This is THE GREATEST SHOW!" auf Tour.

Evelyn Burdecki, 13. Staffel 2019

Die einstige "Bachelor"-Teilnehmerin Evelyn Burdecki (37) machte sich mit dem Dschungelcamp einem breiten Publikum bekannt. Sie war die Erste, die die neue Prämie von 100.000 Euro gewann. Danach etablierte sich die redselige Blondine endgültig in der TV-Welt: Kurz nach der Dschungelkrone fegte sie bei "Let's Dance" über das Parkett und belegte dort den fünften Platz. 2020 saß sie als Jurorin in der Show "Das Supertalent". Im Jahr 2025 hatte sie ebenfalls zahlreiche Auftritte: Von der "Promi-Darts-WM" über "Hast Du Töne?" bis zu "deep und deutlich". Zudem lief auf Sky ihre eigene Doku "Being Burdecki". Im Herbst machte der Dauer-Single Schlagzeilen mit der Entscheidung, Eizellen einfrieren zu lassen.

Jenny Frankhauser, 12. Staffel 2018

Jenny Frankhauser (33) war vor allem als Halbschwester von Daniela Katzenberger (39) bekannt, als sie in den Dschungel zog. Dort überzeugte sie das Publikum jedoch mit ihrer Art, holte sich die Krone und arbeitete sich aus dem großen Schatten der berühmten TV-Katze. Zwei Jahre später nahm sie noch an "Promi Big Brother" teil. Inzwischen ist Frankhauser vor allem als Influencerin aktiv, wo sie ihren Alltag als Mutter von zwei kleinen Söhnen dokumentiert.

Marc Terenzi, 11. Staffel 2017

"The Regels sind the Regels": Mit diesem legendären Satz und seinem "Denglisch" sammelte Sänger Marc Terenzi (47) schnell Sympathiepunkte und sicherte sich schließlich den Sieg. Seitdem ist viel passiert. Der Ex-Mann von Sarah Connor (45) war 2019 in der taff-Wochenserie "Promis im Pauschalurlaub" zu sehen und hatte eine Episodenrolle in der RTL-Serie "Nachtschwestern". Von 2021 bis 2023 sang er in der Boygroup Team 5ünf. Für Aufsehen sorgte seine Beziehung mit Verena Kerth (44), der er nach ihrem Dschungelauszug 2023 einen Antrag machte. Zu einer Hochzeit kam es allerdings nicht, das Paar trennte sich nach turbulenten Monaten im Sommer 2024. Terenzi begab sich in einen Entzug und wagte ein neues Leben auf Mallorca - mit einer Eisdiele und einer neuen Partnerin. Sein TV-Comeback gab er 2025 bei "Promi Big Brother", musste die Show aber als vierter Teilnehmer frühzeitig verlassen.

Menderes Bagci, 10. Staffel 2016

Der ewige "DSDS"-Kultkandidat Menderes Bagci (41) wurde stets etwas belächelt. Aber im Dschungel zeigte er, was in ihm steckt. Neben "Deutschland sucht den Superstar" macht er regelmäßig in weiteren TV-Formaten mit. 2025 war er zusammen mit Box-Manager Rainer Gottwald in "CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" zu sehen. Die beiden hatten sich 2022 bei "Promi Big Brother" angefreundet. Auch in der ProSieben-Show "Crash Games - Bruchlandung der Realitystars" war Menderes im vergangenen Jahr dabei. Ab 9. Februar ist er in der vierten Staffel der Sat.1-Show "Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!" zu sehen.

Maren Gilzer, 9. Staffel 2015

Als "Glücksrad"-Fee wurde Maren Gilzer (65) bekannt, im Dschungel überzeugte sie als Campmutti. Seitdem war sie immer mal wieder in Sendungen wie "Rote Rosen" oder "stern TV" zu sehen. Dem "Sommerhaus der Stars" erteilte sie eine Absage - "zu trashig". 2019 heiratete sie ihren zweiten Ehemann Harry Kuhlmann. 2022 wollte Gilzer Bürgermeisterin im brandenburgischen Oberkrämer werden, scheiterte allerdings mit nur rund sechs Prozent der Stimmen. 2024 zog sie nach Nordhessen, um ihre Mutter zu pflegen. Schon länger ist die neue Sat.1-Vorabendserie "Frieda - Mit Feuer und Flamme" mit ihr angekündigt, die 2026 nun endlich ausgestrahlt werden soll.

Melanie Müller, 8. Staffel 2014

Die einstige "Bachelor"-Kandidatin Melanie Müller (37) etablierte sich nach ihrem Sieg im Dschungel als Partyschlagersängerin. 2021 gewann sie dann auch noch "Promi Big Brother". In den vergangenen Jahren geriet ihre Karriere allerdings durch einige Skandale ins Stocken. Die Trennung von Ehemann Mike, mit dem sie zwei Kinder hat, endete im Rosenkrieg. Im August 2024 verurteilte das Amtsgericht in Leipzig sie im sogenannten Hitlergruß-Prozess zu einer Geldstrafe in Höhe von insgesamt 80.000 Euro. Im Januar 2026 verurteilte dann das Landgericht Leipzig die Schlagersängerin auch im Berufungsverfahren u.a. wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen - allerdings zu einer milderen Strafe von insgesamt 3.500 Euro.

Joey Heindle, 7. Staffel 2013

Mit gerade einmal 19 Jahren gewann der ehemalige "DSDS"-Kandidat Joey Heindle (32) die Show und wurde zum jüngsten Dschungelkönig. Er prägte die Aussage: "Ich dachte, das Ganze wird in den Kölner Studios gedreht." Seitdem war er in weiteren TV-Shows zu sehen, zum Beispiel 2019 bei "Promi Big Brother" und "Dancing on Ice", 2020 bei "Die Festspiele der Reality-Stars - Wer ist die hellste Kerze?" und 2024 bei "Splash! Das Promi-Pool-Quiz". Auch der Musik blieb er treu: 2022 gewann er als Tukan die Schweizer Ausgabe von "The Masked Singer", 2025 ging er mit dem Musical "Saturday Night Fever" auf Tour und veröffentlichte seine neue Single "Ich verliere die Kontrolle". Privat hatte er weniger Glück: Seine Ehe mit Justine Dippl zerbrach nach nur einem Jahr und auch die Beziehung mit der Schweizer Profi-Eistänzerin Ramona Elsener scheiterte 2024.

Brigitte Nielsen, 6. Staffel 2012

Mit lustigen Sprüchen wie "Was geht los da rein?" eroberte die Dänin Brigitte Nielsen (62) den Dschungelthron. 2016 trat sie zum zweiten Mal an, nachdem sie ein Jahr zuvor die Show "Ich bin ein Star - Lasst mich wieder rein!" gewonnen hatte. Als Wiederholungstäterin erreichte sie den sechsten Platz. Zwei Jahre später füllte sie die Schlagzeilen mit privaten Neuigkeiten: Im Alter von 54 Jahren wurde Nielsen noch einmal Mutter. Nach vier Söhnen bekam sie mit ihrem 15 Jahre jüngeren fünften Ehemann eine Tochter. 2025 trat sie im Kiss-Kostüm bei "The Masked Singer" an. Sie wurde in der zweiten Show rausgewählt.

Peer Kusmagk, 5. Staffel 2011

Moderator und Lifecoach Peer Kusmagk (50) macht inzwischen vor allem mit seinem Familienleben von sich reden. 2016 lernte er in der Nacktshow "Adam sucht Eva - Promis im Paradies" seine Frau fürs Leben kennen, Profisurferin Janni Hönscheid (35). Das Paar ließ sich bei der Schwangerschaft mit dem ersten Sohn 2017 für eine Reality-Doku begleiten. Inzwischen haben sie drei Kinder und sind auf der stetigen Suche nach einem geeigneten Wohnort. Über Berlin, Potsdam und Mallorca kamen sie zuletzt nach Dänemark, wo sie einen Hof sanierten. Diesen verkauften sie jedoch 2025 wieder, um im Wohnmobil gen Süden zu reisen. Ungeplant legten sie einen Stopp bei Hamburg ein, wo sie derzeit leben.

Ingrid van Bergen, 4. Staffel 2009

Schauspiel-Ikone Ingrid van Bergen (1931-2025) wurde mit 77 Jahren Dschungelkönigin und ist damit immer noch die bislang älteste Siegerin der RTL-Show. Danach stand sie weiter auf der Theaterbühne, spielte bis 2011 in der Serie "Doctor's Diary" mit und belegte 2014 den zweiten Platz bei "Promi Shoppping Queen". 2020 zog sie sich bei einem Sturz einen Oberschenkelhalsbruch zu. Am 28. November 2025 dann die traurige Nachricht: Ingrid van Bergen starb im Alter von 94 Jahren in ihrem Zuhause im niedersächsischen Eyendorf.

Ross Antony, 3. Staffel 2008

Der einstige Bro'Sis-Star Ross Antony (51) konnte sich durch seinen Sieg eine nachhaltige Karriere im Rampenlicht aufbauen und sich von seinem einstigen Castingband-Image befreien. Er ist gerngesehener Gast in diversen Unterhaltungssendungen und demnächst bei "Let's Dance" zu sehen. Seit 2013 tritt er auch als Schlagersänger auf. Vor Weihnachten tat er sich mit Kollegen wie Anna-Carina Woitschack, Mark Keller und Marianne Rosenberg für das Album "Winterwunder mit den Stars" zusammen. Zudem ist er als Moderator aktiv, etwa mit Sendungen wie "Die-Ross-Antony-Show" im MDR. Privat läuft es ebenfalls. Mit seinem Mann Paul Reeves (51) adoptierte er zwei Kinder. 2025 veröffentlichten sie ihr Duett "Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehn".

Désirée Nick, 2. Staffel 2005

Die Unterhaltungskünstlerin Désirée Nick (69) konnte als erste Frau den Dschungelthron erobern und ist nach wie vor eine feste Größe im Showbusiness, sei es im TV, auf der Theaterbühne oder im Podcast. Im Herbst 2025 zog sie zum zweiten Mal nach 2015 bei "Promi Big Brother" ein, wo sie als eine der Favoritinnen gehandelt wurde. Sie wurde aber drei Tage vor dem Finale überraschend rausgewählt. Zudem war sie im vergangenen Jahr gleich mehrfach als Schauspielerin auf dem Bildschirm präsent: in der ZDF-Komödie "Keine Scheidung ohne Leiche", in der BR-Vorabendserie "Dahoam is Dahoam" und in der ARD-Serie "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte". 2023 machte Nick Schlagzeilen, weil sie mit 66 Jahren als ältestes Cover-Model auf dem deutschen "Playboy" posierte.

Costa Cordalis, 1. Staffel 2004

Costa Cordalis (1944-2019) ist der Dschungelkönig der ersten Stunde: Der Schlagerstar gewann die Premieren-Staffel vor 22 Jahren und setzte mit seiner herzlichen Art Maßstäbe. Die Siegprämie von damals 28.000 Euro spendete der "Anita"-Interpret an die Kinderkrebshilfe. Elf Jahre später versuchte er sich für die Jubiläumsstaffel zu qualifizieren, scheiterte jedoch an Brigitte Nielsen. Cordalis absolvierte nach seinem Sieg viele Auftritte zusammen mit seinem Sohn Lucas (58) und stand seit 2016 auch als Schwiegervater von TV-Blondine Daniela Katzenberger im Rampenlicht. 2019 starb der Künstler im Kreise seiner Familie. 2023 trat Sohn Lucas in der Show das Dschungel-Erbe an. Er wurde Dritter.