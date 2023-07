Lucky am Markt in Waldenbuch

1 In dem Fachwerkhaus an der Marktstraße hat Gastronomie inzwischen eine ganze Weile Tradition. Für Bürgermeister Lutz ist das Haus ein „Schmuckstück der Stadt“. Foto: Eibner-Pressefoto/Bürke

Im ehemaligen „Café am Markt“ hat ein neues Lokal eröffnet: Lukas Giluk serviert im „Lucky am Markt“ Tortillas und Käsespätzle, Calamares und Fleischküchle – klein portioniert als Tapas.









Bei Tapas denken die meisten wohl an kleine spanische Leckereien wie Tortillas, Calamares, Albondigas oder Datteln im Speckmantel. Und ja, all diese Köstlichkeiten serviert Lukas Giluk in seinem neuen Restaurant „Lucky am Markt“ im Altstadtkern von Waldenbuch. Aber eben nicht nur. Zusätzlich gibt es auch schwäbische Gerichte wie Kässpätzle, Fleischküchle oder Linsen mit Spätzle – aber klein portioniert in Schüsselchen. Tapas auf schwäbisch. „Es ist einfach wunderbar, wenn vier Leute zusammensitzen und auf dem Tisch stehen 13, 14 Schüsseln, die sie sich teilen“, sagt Lukas Giluk über sein Konzept. „Wenn jeder schnabuliert, das ist sehr kommunikativ, die Stimmung ist toll.“