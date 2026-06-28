„Luck/Unluck“ im Theaterhaus: Zauber des Moments – So ist der neue Tanzabend von Gauthier Dance

Gauthier Dance hat im Theaterhaus den Doppelabend „Luck/Unluck“ präsentiert – und mit den Choreografien von Aszure Barton und Hofesh das Publikum in Trance versetzt.
Die Titel von Stücken und deren Inhalte: Wie klar sollen sich die einen in den anderen wiederfinden? Im zeitgenössischen Tanz offenbaren Choreografie und Bewegungen die gewählten Begriffe selten eindeutig. So war es bisher bei den Gauthier-Dance-Programmen „Elements“ mit Feuer, Wasser, Luft und Erde und „The Seven Sins“ mit den sieben Vergehen. Und so ist es auch beim Doppelabend „Luck/Unluck“ von Gauthier Dance keine Überraschung, dass Glück und Unglück so dicht beieinanderliegen, dass eine klare Zuordnung ohne Blick auf Titel und ins Programmheft schwerfällt.