„Luck/Unluck“ im Theaterhaus: Zauber des Moments – So ist der neue Tanzabend von Gauthier Dance

Gauthier Dance hat im Theaterhaus den Doppelabend „Luck/Unluck“ präsentiert – und mit den Choreografien von Aszure Barton und Hofesh das Publikum in Trance versetzt.

Die Titel von Stücken und deren Inhalte: Wie klar sollen sich die einen in den anderen wiederfinden? Im zeitgenössischen Tanz offenbaren Choreografie und Bewegungen die gewählten Begriffe selten eindeutig. So war es bisher bei den Gauthier-Dance-Programmen „Elements“ mit Feuer, Wasser, Luft und Erde und „The Seven Sins“ mit den sieben Vergehen. Und so ist es auch beim Doppelabend „Luck/Unluck“ von Gauthier Dance keine Überraschung, dass Glück und Unglück so dicht beieinanderliegen, dass eine klare Zuordnung ohne Blick auf Titel und ins Programmheft schwerfällt.

Das Kollektiv steht bei beiden Stücken im Zentrum Bei der Uraufführung am vergangenen Freitag tauschte der Kompaniechef Eric Gauthier kurzerhand sogar die Reihenfolge und ließ dem Unglück den Vortritt. So flexibel will er es weiterhin halten, verkündete er vor der ausverkauften Halle T1 im Theaterhaus. Mal soll „Luck“ der Kanadierin Aszure Barton den Anfang machen, mal „Unluck“ des aus Israel stammenden Briten Hofesh Shechter. Beide international renommierte Tanzschaffende, die neben Barak Marshall zu den Artists of Residence von Gauthier Dance gehören, haben ihre Werke so angelegt, dass Glück und Unglück als flüchtige Momente im Geschehen erscheinen und auch auf ihr Gegenteil verweisen. Zumal es hier wie dort auf den Einzelnen ankommt, wie etwas empfunden wird, als verstörend oder als tolle Überraschung.

Trotz gegensätzlicher Ausgangslage weisen beide Stücke eine Schnittmenge auf. Da wäre der Tanz als treibende, energiegeladene Kraft, da wäre die selbst komponierte (Shechter) oder selbst zusammengestellte (Barton) Musik, die sich wie eine Patchworkarbeit aus unterschiedlichen Motiven zusammensetzt, da wären die pludrigen Kostüme, die den Körper eher verstecken als betonen, und da wäre vor allem der Hang, das Kollektiv ins Zentrum zu stellen.

„Unluck“ von Hofesh Shechter Foto: Jeanette Bak

Hofesh Shechter, der laut Programmheft bei der Produktion von „Unluck“ das Schicksal herausforderte, indem er seine persönlichen Beschwörungsriten wie das Nicht-Wechseln der Hose nach Beginn einer Kreation aussetzte, erreicht auch ohne diesen Hokuspokus eine betörende Suggestionskraft. Getrieben vom pulsierenden Sound, in den er einige Corelli-Takte mischt und sie verfremdet, mit seiner unablässigen Neuordnung sich aufspaltender und fusionierender Gruppen und mit einer Choreografie, die Fingerspiele und Arme betont, zeigt er sich einmal mehr als Bühnenzauberer.

Shechter: Alles sitzt!

Unfassbar, wie lässig perfekt die urbane Piraten-Gang aus elf Gauthier-Tänzern die bouncende, fließende Bewegungssprache des Briten adaptiert hat – vom Scheitel bis zur Sohle. Es ist, als hätte Hofesh Shechter auf dem Pragsattel eine zweite Kompanie, die wie die eigene an der Themse als amorphes Wesen mit kollektivem Herzschlag auftritt. Ob Timing, das An- und Abschwellen der tänzerischen Intensität oder das Schwarmverhalten in allen Gruppengrößen, kurz aufblitzende Alltagsgewalt, die lange nachwirkt: Alles saß, war an Ort und Stelle, im richtigen Moment, im idealen Abstand zueinander! Tom Vissers gekonnte Lichtregie, die mal die matten Farben der weiten Hemden und Hosen zum Vorschein brachte, mal die Figuren zu Schatten werden ließ, tat ein Übriges, damit Shechters organisch anmutendes und doch so exakt kalkuliertes Bühnengeschehen das Publikum in Trance versetzten konnte.

Barton: Details machen den Unterschied

Same same but different ging es nach der Pause mit Aszure Bartons „Luck“ weiter. Während ihr in Großbritannien tätiger Kollege für jede Person ein anderes Outfit und individuelle Farben gewählt hatte, erscheint in ihrem Stück erst einer, dann der ganze Trupp in nächtlichem Schwarz. Langarmige Hemdblusen, ein Faltenrock mit Nadelstreifen über Knieschonern und Socken spotten der extremen Sommerhitze des Abends. Die körperverhüllende Uniform macht nicht alle gleich. Hier eine Halskrause, dort ein Beinling mit Karomuster: Es sind die Details, die für Unterschiede sorgen. Und so versteckt wie diese aufblitzenden Hingucker scheint auch das Glück im Allerlei des Alltags zu sein.

Individuell ist Aszure Bartons Zugriff aufs Thema. Die kanadische Choreografin, die Eric Gauthier seit ihrer gemeinsamen Studienzeit an der National Ballet School in Toronto kennt, hat den Ensemblemitgliedern von Gauthier Dance anfangs eine Frage gestellt: Wie fühlt sich Glück im Körper an? Der eine übersetzt die ersehnte Empfindung mit Luftsprüngen, die andere mit wirbelt durch den Raum oder schlägt Kapriolen. Was man sieht, sind solistische Gefühlsblitze, kurze Anfälle von Seligkeit unterschiedlichster Art, kein verbindender Glücksrausch. Und doch können andere und die Gruppe zum Hochgefühl beitragen. Das wird deutlich, als Barbara Melo Freire auf Händen in die Höhe steigt, auf Shori Yamamotos Schultern stehend umhergetragen wird, um sich im blinden Vertrauen wiederholt in die Arme ihrer Kolleginnen und Kollegen zu werfen. Wie ein Kleinkind landet sie mit Klammergriff in den Armen eines Tänzers, wird begehrte, empfangende Frau, spendet Lust, wird Last und fordert das Glück heraus, indem sie an ihm festhalten will. Glück und Unglück fallen hier in eins. Als Tanzabend ist „Luck/Unluck“ jedoch das pure Glück. Man möchte ihn am liebsten auch noch in umgekehrter Reihenfolge erleben.

Luck/Unluck: Theaterhaus, 1. bis 4. Juli, jeweils 20 Uhr, 5. Juli, 19 Uhr