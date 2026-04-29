Lucie im Kreis Ludwigsburg: Stadtbahn kommt nicht vom Fleck – Tauziehen um Strafzahlung

Die Stadt Ludwigsburg soll für ihren Beschluss gegen die Stadtbahn zahlen. Nun ist der erste Versuch einer Einigung fehlgeschlagen – und es wartet noch ein größeres Problem.
Die Erwartungen waren hoch – doch konkrete Fortschritte blieben aus. Seit Monaten ist kein Fortschritt rund um die Stadtbahn „Lucie“ im Landkreis Ludwigsburg erkennbar. Entsprechend gespannt blickten Lokalpolitiker, Bürger und ÖPNV-Befürworter auf die Sitzung des Verwaltungsrats, dem zentralen Entscheidungsgremium. Doch auch nach den Beratungen am Montag ist weiter offen, wie es mit der Stadtbahn konkret weitergeht.