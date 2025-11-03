Lucie im Kreis Ludwigsburg: Nach Beschwerde – Stadtbahn-Befürworter müssen Petition nachbessern

Ein Ludwigsburger beschwert sich bei der Petitionsplattform „WeAct“ und wirft den Petenten Irreführung vor. Am Ende werden einige wichtige Details verändert.
Adalbert Lang ist verärgert. In der anhaltenden Debatte über die geplante Stadtbahn Lucie hat der Ludwigsburger das Gefühl, die Initiative „Wir für Lucie“ arbeite mit unfairen Mitteln. Das aktuelle Petitionsschreiben auf der Plattform „WeAct“ enthalte „grobe Irreführungen“, sagt der Anwohner der Weststadt, der sich gegen die Stadtbahn engagiert. Lang wandte sich deshalb an die Petitionsplattform „WeAct“ – und bekam Recht.