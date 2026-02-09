Luciano Spalletti: Juventus-Trainer küsst TV-Moderatorin auf die Schulter

Mitten in einem Live-Interview kommt Juventus-Coach Spalletti einer Moderatorin sehr nahe. Mit seiner Aktion sorgt er in den sozialen Medien für Empörung.
Juventus Turins Trainer Luciano Spalletti hat mit einem Kuss mitten in einem Live-Interview für Empörung gesorgt. Nach dem Serie-A-Spiel gegen Lazio Rom (2:2) küsste der ehemalige italienische Fußball-Nationaltrainer die Moderatorin des Streamingdienstes DAZN Federica Zille vor laufenden Kameras auf die Schulter. In den sozialen Medien erntete Spalletti von Usern Kritik für die Aktion.