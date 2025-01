Schock beim SSV Reutlingen: Der Fußball-Traditionsklub und derzeitige Oberligist trauert um seinen Spieler Luca Meixner, der mit nur 22 Jahren „unerwartet verstorben“ ist, wie der Verein am Wochenende in einem Instagram-Post mitteilte.

Meixner sei am Freitag, 27. Dezember, verstorben. Keine drei Wochen zuvor war er beim 1:1-Unentschieden im Oberliga-Duell gegen die TSG Balingen noch auf dem Platz im Stadion an der Kreuzeiche in Reutlingen gestanden. Sein letztes Spiel.

„Die gesamte SSV-Familie ist zutiefst bestürzt und fassungslos. Seine Mannschaftskameraden, alle Gremien und Mitarbeitenden trauern mit Lucas Hinterbliebenen und unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Freunden und Wegbegleitern“, schrieb der SSV Reutlingen.

Laut einem Bericht des Reutlinger General-Anzeigers wurde Meixner tot in seinem Bett aufgefunden. Weitere Details zur Todesursache sind nicht bekannt. Der SSV Reutlingen schrieb am Ende seines Posts: „Wir bitten, die Privatsphäre von Lucas Familie in dieser schweren Zeit zu respektieren.“

Luca Meixner war ein Eigengewächs des SSV Reutlingen

Nach der Jahrtausendwende hatte der Traditionsklub aus Reutlingen noch in der 2. Bundesliga gespielt. Trainer damals war Armin Veh, der spätere Meister-Trainer des VfB Stuttgart. Zwischen beiden Vereinen besteht eine Fanfreundschaft.

Beim SSV Reutlingen hatte Meixner mehrere Jugendmannschaften durchlaufen. Der gebürtige Reutlinger war ein Eigengewächs, das im Jahr 2021 schließlich den Sprung in die Oberliga-Mannschaft schaffte. Dort reifte er zur Stammkraft.

In der laufenden Saison wurde Meixner in 19 von 20 Oberliga-Partien eingesetzt, in den meisten begann der Mittelfeldspieler mit der Rückennummer 22.

Fans gedenken am Stadion in Reutlingen an Luca Meixner

Auf seiner Vereinshomepage veröffentlichte der SSV Reutlingen Fotos von Fans, die nach dem Tod von Luca Meixner ihre Anteilnahme am Stadion an der Kreuzeiche zeigten. Etwa 30 Fans halten dabei ein Banner, auf dem „Ruhe in Frieden, Luca“ steht, und zünden Pyrotechnik für ihren verstorbenen Spieler.

Auf einem weiteren Foto ist zu sehen, wie ein Bild von Luca Meixner an einen Grabstein angelehnt ist. Daneben liegt ein Schal des Vereins, eine Grabkerze brennt. Der Grabstein erinnert an die Verstorbenen des SSV Reutlingen.

Vereine zeigen Anteilnahme in den sozialen Medien

Auch in den Kommentaren unter dem Post zeigten viele Menschen ihre Anteilnahme. Sie schrieben etwa „Ruhe in Frieden“ und sprachen der Familie von Luca Meixner ihr Beileid aus. Auch mehrere Fußballvereine, gegen die Meixner mit dem SSV Reutlingen noch in dieser Saison in der Oberliga gespielt hatte, meldeten sich.

Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen schrieb: „Tiefstes Mitgefühl aus Bietigheim-Bissingen in dieser schweren Zeit der Trauer.“ Die SG Sonnenhof Großaspach kommentierte: „Unser herzliches Beileid und ganz viel Kraft in dieser schwierigen Zeit!“ Weiter zeigten auch zahlreiche Fußballvereine aus den unteren Ligen aus dem Reutlinger Umkreis ihre Anteilnahme.

Der TSV Sondelfingen, bei dem Meixner bis zur D-Jugend gespielt hatte, meldete sich ebenfalls mit einem Post. „Unser tiefstes Mitgefühl gilt der Familie, den Angehörigen, den Freunden und der gesamten SSV-Familie“, schrieb der Verein unter anderem. Vom TSV Sondelfingen war Meixner schließlich zum Traditionsklub aus Reutlingen gewechselt.