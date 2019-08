1 Luca Mack läuft an diesem Samstag für den VfB II beim SV Oberachern auf. Foto: Baumann

Vier Spieler aus dem Profikader des VfB Stuttgart mischen an diesem Samstag beim VfB II in der Oberliga mit – worauf der Trainer Tim Walter aus einem bestimmten Grund viel Wert legt.

Stuttgart - Es ist keine große Sache, aber doch ein kleines Zeichen für den Kulturwandel beim Fußball-Zweitligisten VfB Stuttgart, den der Sportvorstand Thomas Hitzlsperger, der Sportdirektor Sven Mislintat und der Trainer Tim Walter eingeleitet haben. Vier Talente aus dem Profikader – Luca Mack, Roberto Massimo, Tanguy Coulibaly und Antonis Aidonis – spielen an diesem Samstag (15.30 Uhr) für die zweite Mannschaft, die in der Oberliga beim SV Oberachern antritt. Das ist deshalb bemerkenswert, da dies vergangene Saison eher Seltenheitswert hatte – auch, weil es vereinzelt Weigerungen gab, für das zweite Team ein paar Klassen weiter unten aufzulaufen. „Ich empfinde das als sehr wichtig, dass die Jungs weiter Spielpraxis erhalten“, sagt Walter. „Das sind eigentlich noch A-Jugend-Spieler außer Luca und Roberto. Sie müssen an die Männerhärte herangeführt werden – im Spielbetrieb.“

U19 des VfB startet in die Saison

Während Mack und Massimo (beide Jahrgang 2000) dem A-Junioren-Alter seit dieser Saison entwachsen sind, könnten Aidonis und Coulibaly (beide Jahrgang 2001) noch für die Stuttgarter U19 auflaufen. Diese startet an diesem Samstag (13 Uhr) zu Hause gegen die TSG Hoffenheim in die neue Bundesliga-Saison. Mit verändertem Gesicht (nach dem Abschied von beispielsweise Kapitän Mack) – und hohen Erwartungen nach Vizemeisterschaft und Pokalsieg in der abgelaufenen Spielzeit. „Wir sollten aufpassen und die aktuelle Mannschaft nicht zu sehr mit dem Team aus der vergangenen Saison vergleichen“, sagt Trainer Nico Willig, der am Ende der vergangenen Runde interimsweise die Stuttgarter Profis coachte. „Nach sechs Wochen Vorbereitung können wir noch nicht da sein, wo wir hinwollen. Wir mussten neu als Gruppe zusammenfinden und werden neue Geschichten schreiben.“