So löscht man die App

Wer die Luca App löschen will, sollte sie nicht einfach deinstallieren. Zunächst sollte man seine im Profil gespeicherten Daten löschen. Ansonsten hat man später keinen Zugriff mehr auf diese. Dazu klicken Sie in der App auf den Menüpunkt „Account“. Scrollen Sie nach unten und wählen Sie „Account löschen“ aus. Die Check-in-Daten von Besuchen in Restaurants und anderen Einrichtungen werden erst nach 4 Wochen gelöscht. Das heißt, das Gesundheitsamt kann Sie auch nach der Account-Löschung noch 4 Wochen nach dem letzten Check-in kontaktieren, bevor die Daten endgültig gelöscht werden. Bestätigen Sie die Löschung erneut mit „Account löschen“. Nun wird die App zurückgesetzt und kann deinstalliert werden.

Alternative zur Luca App

Wer auf die Kontaktnachverfolgung im privaten Bereich nicht verzichten will, kann auch mittels der Corona-Warn-App einen QR-Code für Geburtstage, Feiern und andere Gelegenheiten erstellen. Die Gäste können diesen dann einscannen, sodass später eventuelle Infektionsketten nachvollzogen werden können. Die Daten werden jedoch nur lokal verarbeitet und werden weder an die Gesundheitsämter noch an die Server der Corona-Warn-App geschickt. Die Kontaktnachverfolgung erfolgt also in Eigenverantwortung. Wie es mit der Kontaktnachverfolgung in Baden-Württemberg in den öffentlichen Bereichen nach dem Auslaufen der Lizenzvereinbarung mit den Betreibern der Luca App Ende März weitergehen wird, bleibt abzuwarten. Doch auch hier böte sich die Corona-Warn-App als Alternative zur Luca App an. Diese kann schon jetzt genutzt werden, um die QR-Codes der Luca App einzuscannen.

