LRA lehnt Zebrastreifen ab: Ist der Schulweg sicher genug? Eltern in Murr hadern noch

Einen Zebrastreifen bekamen Eltern in Murr (Kreis Ludwigsburg) für den Schulweg ihrer Kinder nicht. Das Landratsamt veränderte nur die Fahrbahn.
Der Herbsttag ist grau – die Gesichter der Eltern an der Heilbronner Straße in Murr wirken trotzdem hell und freundlich. Drei Jahre sind seit einem Unfall mit einem schwerverletzten Kind ins Land gegangen. Die Unterschriftensammlung von Murrer CDU-Politikern und Eltern damals sollte wachrütteln. Mittlerweile hat das Landratsamt Ludwigsburg mit einem baulichen Eingriff reagiert – aber einen Zebrastreifen gibt es trotzdem immer noch nicht.