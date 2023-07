1 Die Polizei äußert sich zu den Geschehnissen (Symbolbild). Foto: dpa/Carsten Rehder

Ein 55-jähriger Mann tötet in Essen zuerst seine 19-jährige Tochter und dann sich selbst. Zuvor wurde er Opfer eines sogenannten Love-Scamming-Betrugs. Die Hintergründe.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Nachdem er Opfer eines sogenannten Love-Scamming-Betrugs wurde, hat ein 55-Jähriger in Essen zuerst seine 19-jährige Tochter und dann sich selbst getötet. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, erschien am Mittwochabend vergangene Woche eine 22 Jahre alte Frau auf einer Essener Polizeiwache. Sie gab demnach an, sich um ihren Vater zu sorgen. Obwohl dieser als sehr zuverlässig gegolten habe, sei er nicht zu einem geplanten Treffen erschienen.