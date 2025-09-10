Love Island VIP: Die Bad Boys bringen Sylvie Meis viel Spaß

Auch in der zweiten Staffel "Love Island VIP" wird es hoch hergehen. Das hat Sylvie Meis vor der ersten TV-Ausstrahlung verraten. Im Interview blickt sie auf die herausfordernden Dreharbeiten zurück, spricht über die teilnehmenden Bad Boys und verrät, was sie sich direkt im Anschluss gegönnt hat.
Seit 2021 präsentiert Sylvie Meis (47) schon die Datingshow "Love Island". 2024 wurde erstmals eine Promi-Ausgabe produziert, nun folgt eine weitere VIP-Staffel (ab 11. September, donnerstags, 20:15 Uhr, RTLzwei sowie vorab auf RTL+). Mit dabei sind TV-Stars wie Dschungelkönig Filip Pavlovic, "Bachelorette" Stella Stegmann, "GNTM"-Model Brenda Patea oder auch "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer Umut Tekin. Und die 21 prominenten Singles sorgen unter der Sonne Griechenlands für ganz schönen Wirbel, wie Sylvie Meis im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news ankündigt. Deshalb hielten die Dreharbeiten zu "Love Island VIP" auch für die versierte Moderatorin noch einige Überraschungen bereit.