Love Island VIP: Die Bad Boys bringen Sylvie Meis viel Spaß

Auch in der zweiten Staffel "Love Island VIP" wird es hoch hergehen. Das hat Sylvie Meis vor der ersten TV-Ausstrahlung verraten. Im Interview blickt sie auf die herausfordernden Dreharbeiten zurück, spricht über die teilnehmenden Bad Boys und verrät, was sie sich direkt im Anschluss gegönnt hat.

Seit 2021 präsentiert Sylvie Meis (47) schon die Datingshow "Love Island". 2024 wurde erstmals eine Promi-Ausgabe produziert, nun folgt eine weitere VIP-Staffel (ab 11. September, donnerstags, 20:15 Uhr, RTLzwei sowie vorab auf RTL+). Mit dabei sind TV-Stars wie Dschungelkönig Filip Pavlovic, "Bachelorette" Stella Stegmann, "GNTM"-Model Brenda Patea oder auch "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer Umut Tekin. Und die 21 prominenten Singles sorgen unter der Sonne Griechenlands für ganz schönen Wirbel, wie Sylvie Meis im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news ankündigt. Deshalb hielten die Dreharbeiten zu "Love Island VIP" auch für die versierte Moderatorin noch einige Überraschungen bereit.

Worauf können sich die Zuschauer bei der neuen Staffel "Love Island VIP" besonders freuen? Sylvie Meis: Ich glaube, es ist die emotionalste Staffel aller Zeiten. Es ist wirklich mein absolutes Highlight als Moderatorin. Die dreieinhalbwöchigen Dreharbeiten in Griechenland waren eine ganz besondere Zeit - und das zeigt sich auch in den Folgen. Es gab super viele Überraschungen. Wir hatten Drama, das keiner erwartet hat. Und: Es ist glamouröser als jemals zuvor. Ich sage nur VIP Members Club, den es noch nie gegeben hat. Es sind noch viel mehr unerwartete Sachen als sonst passiert. Die Zuschauer können sich also auf ein richtiges Feuerwerk freuen.

Auf welchen Promi waren Sie im Vorfeld am meisten gespannt?

Meis: Auf jeden Fall auf Stella Stegmann. Ich finde das toll, dass sie die erste bekennende bisexuelle Kandidatin ist, die wir jemals hatten. Es zeigt, dass "Love Island" ein Ort ist, an dem sich alle sicher fühlen können. Ich darf vorab natürlich nicht zu viel verraten, aber ich finde es auch ganz spannend, wie die Geschichte mit Stella so verlaufen wird. Und dann habe ich mich auch sehr auf die Bad Boys dieses Jahr gefreut, die sind so witzig und bringen mir auch viel Spaß. Der gesamte Cast ist eine bunte und spannende Mischung, die eigentlich schon garantiert, dass da ganz, ganz viel passiert.

Wer hat Sie am meisten überrascht?

Meis: Sehr überrascht hat mich Umut Tekin. Ich hatte eine bestimmte Vorstellung von ihm und gedacht, klar so einen Typen kenne ich. Aber ich glaube, viele Menschen werden sehr überrascht von ihm sein. Und Jeje Lopes finde ich eine ganz tolle Frau im Cast. Sehr feurig, und das ist toll. Ich halte es übrigens auch für eine richtig gute Entscheidung, dass wir zum ersten Mal unseren Cast vorab bekanntgegeben haben. Es ist doch schön für die Zuschauer, dass sie sich richtig auf ihre Favoriten freuen können. Wir haben einfach einen Hammer-Cast, und das darf man ruhig vorher schon zeigen.

Was waren für Sie die größten Herausforderungen während der Dreharbeiten?

Meis: Ich war als Moderatorin diesmal wirklich voll im Einsatz. Es ist so viel passiert, dass ich oft auch spontan in die Villa musste, egal ob tagsüber oder nachts. Also am schwersten war es diesmal für mich, morgens wieder aufzustehen (lacht). Aber ich habe es sehr genossen. Ich bin ein riesiger Fan dieser Sendung und liebe es, sie zu moderieren. Ich lache mich auch wirklich, wie alle anderen, kaputt und fiebere mit.

Also viel Freizeit hatten Sie in Griechenland nicht?

Meis: Es gab Tage, an denen ich eigentlich frei gehabt hätte, aber dann wurde ich angerufen und informiert, dass ich sofort zur Villa kommen muss, weil wieder etwas Spannendes passiert ist. Dann habe ich mir nur schnell ein Kleidchen angezogen und los ging es. Es war ein ganz tolles Teamgefühl, wir alle zusammen in Griechenland. Zwischen den geplanten Drehs musste ich ja auch noch gestylt werden und meine Texte lernen. Also es gab viel zu tun, zumal wir auch noch mehr Content als bisher kreiert haben. Die Fans können sich auf witzige Outtakes, Backstage-Videos und mehr Stylingtransformationen freuen. Auch auf meinem Instagram-Channel wird "Love Island VIP" die nächsten Wochen sehr, sehr, sehr präsent sein.

Werden Sie selbst die Staffel im TV anschauen?

Meis: Ja, und ich bin sowas von aufgeregt und gespannt, das Gesamtpaket zu sehen. Ich war zwar vor Ort und bin jeden Tag über die Geschehnisse in der Villa informiert worden, aber es ist einfach noch einmal was anderes, das dann geschnitten und kommentiert zu sehen, als wenn man nur ein Protokoll liest. Auch wie die Promis im Interviewzimmer aufeinander reagieren, sehe ich natürlich vor Ort nicht. Ich bin mir sicher, dass ich dieses Mal beim Schauen denken werde: Um Gottes Willen, wie viel die geweint haben und was für ein Drama sie hatten.

Konnten Sie sich denn danach erst einmal eine Auszeit gönnen?

Meis: Durch die Dreharbeiten hatte ich leider den Geburtstag meines Sohnes verpasst, aber er durfte sich dafür eine Reise auswählen. Und so sind wir direkt nach "Love Island VIP" nach Ibiza geflogen und haben nachgefeiert. Das haben wir beide sehr genossen.

Angeblich soll auch Ihr Partner dabei gewesen sein...

Meis: Mein Privatleben halte ich inzwischen lieber privat. Ich fühle mich wirklich viel, viel besser, seitdem ich nichts bestätige, nichts poste, mein Leben einfach genieße. Ich verstecke auch nichts, aber ich spreche einfach nicht mehr drüber. Dafür zelebriere ich die Liebe meiner Islander aber umso lieber. Mit der Staffel verlängern wir auch den Sommer ein bisschen, das finde ich schön. Ich habe zudem das Glück, dass ich im September noch nach Mallorca fliege, wo wir den 60. Geburtstag meiner lieben Freundin Serena Goldenbaum feiern. Ich fühle mich sehr gesegnet, dass ich noch ein bisschen Sonne tanken kann, obwohl es hier schon Herbst wird.